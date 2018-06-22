"Греческий кризис остался в прошлом"

Еврогруппа, в которую входят министры финансов стран еврозоны, объявила о завершении третьей и последней программы кредитования Греции. Об этом заявил председатель Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции по итогам встречи министров финансов зоны евро в Люксембурге. В общей сложности программа Европейского механизма стабильности продолжалась 8 лет.

Марио Сентено, министр финансов Португалии, председатель Еврогруппы: "Греции больше не угрожает дефолт. Мы подтвердили нашу приверженность продолжать поддержку Греции и ее народа в проведении реформ необходимых для устойчивого роста".

Брюно Ле Мэр, министр финансов Франции: "Это последнее соглашение по проблеме греческого долга. Мы потратили много времени на поиск компромиссного и согласованного решения. По моему, достигнут хороший, прочный компромисс, который позволит Греческой экономике встать на ноги. Проблема греческого долга осталась в прошлом".

Германия выступала резко против уступок Греции. Но в итоге Еврогруппа согласилась отсрочить началу выплат по кредитам на 10 лет, с 2023 на 2033 г.

Эфи Куцокоста, Euronews: "Это историческое соглашение было достигнуто по итогам двух- и трехсторонних встреч ключевых фигур: министров финансов Греции, Германии и Франции. Оно даёт Греции передышку до 2032 г. Но также оно предполагает жесткие фискальные правила и строгий надзор над их выполнения вплоть до 2022 г."