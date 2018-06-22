77 лет с начала Великой Отечественной войны

В России, Белоруссии и на Украине День памяти и скорби. Во многих городах бывшего Советского Союза проходят траурные мероприятия в годовщину начала Великой Отечественной войны. В Москве президент Владимир Путин по традиции возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, а утром в Александровском саду состоялась акция «Вахта Памяти»: в предрассветные часы, в которые 77 лет назад войска нацистской Германии начали наступление на СССР.

План немецкого командования «Барбаросса» предусматривал разгром советской армии за четыре месяца: предполагалось, что к концу осени войска нацистов и их союзников выйдут на рубеж Ростов — Горький — Архангельск. Трофейная карта с этим планом 1941 г. опубликована на сайте Министерства обороны вместе с другими рассекречеными документами. Среди них — директива Наркомобороны, которые свидетельствует о том, что начало наступления гитлеровских войск неожиданностью для советского командования не стало. В ожидании внезапного нападения армиям предписывалось не поддаваться на провокации и скрытно привести все силы в состояние полной боевой готовности.

Тут же опубликован приказ Ставки Главного командования, который отражает представления руководства о ситуации в первый день войны: «всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу», а затем «до особого распоряжения наземным войскам границу не переходить».