ASKSPACE: ученые обустроят Луну?

Дженнифер Нго-Ан, ЕКА: "Вы знаете исследование космоса, новые открытия в этой сфере, новые технические достижения - задачи глобального, международного масштаба. Сегодня все крупные космические агентства мира работают над тем, чтобы уйти с околоземной орбиты дальше, дальше МКС, вглубь космического пространства. Я не могу сказать, кто выиграет это соревнование. Мы надеемся на сотрудничество между крупными агентствами, но спрогнозировать национальность первого человека на Марсе я не берусь".

​Вопрос: " А каково будущее МКС?"

Дженнифер Нго-Ан, ЕКА: "Мы совсем недавно начали полностью использовать потенциал МКС. Параллельном готовимся к следующему шагу - хотим построить космическую станцию на окололунной орбите. Этот проект называется Deep Space Gateway, или Лунная орбитальная платформа. Пока станция не готова, мы продолжим научные исследования с опорой на МКС".

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