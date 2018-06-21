Колумбийская журналистка Жульет Гонсалес Теран, работающая на «Дойче велле» в прямом эфире, подверглась домогательствам в центре Москвы. Мужчина с криком «Россия чемпион!» положил руку на грудь девушке и поцеловал её в щёку.
Основной инстинкт болельщика
Основной инстинкт болельщика
Журналистка невозмутимо продолжила работать, однако высказала своё возмущение позже. В своём «Твиттере» она заявила, что понимает накал чувств болельщиков на Чемпионате мира, но границы допустимого необходимо соблюдать.
С резким осуждением домогательств выступили и представители «Дойче велле».
В то же время многие другие комментаторы не усмотрели в произошедшем ни сексуальной подоплёки, ни тем более насилия.
Личность болельщика в любом случае не установлена.