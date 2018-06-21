Сверкающий мяч из Мордовии

В столице Мордовии - Саранске, где состоятся 4 матча групповой стадии чемпионата мира по футболу, в одном из сувенирных магазинов выставили на продажу необычный мяч. Он изготовлен из металла методом гальванопластики, отполирован, покрыт никелем и украшен десятью тысячами кристаллов "Сваровски". Стоит это великолепие почти 2 тысячи долларов. Мяч вызывает у посетителей большой интерес. Однако, по словам продавцов, пока никто не изъявил желания его приобрести.