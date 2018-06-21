В столице Мордовии - Саранске, где состоятся 4 матча групповой стадии чемпионата мира по футболу, в одном из сувенирных магазинов выставили на продажу необычный мяч. Он изготовлен из металла методом гальванопластики, отполирован, покрыт никелем и украшен десятью тысячами кристаллов "Сваровски". Стоит это великолепие почти 2 тысячи долларов. Мяч вызывает у посетителей большой интерес. Однако, по словам продавцов, пока никто не изъявил желания его приобрести.
Сверкающий мяч из Мордовии
Сверкающий мяч из Мордовии
Татьяна Кузнецова, продавец сувенирного магазина: "Вау!!! - такая у всех реакция. На мяч смотрят с восторгом, но купить не решаются. Спрашивают из чего он, сколько времени ушло на работу. Ну, и конечно, просят сфотографироваться. Купить пока не решился никто".
Всего мастерами одной из саранских фабрик было создано 11 подобных мячей. Первый был куплен местной футбольной командой. По словам менеджера сувенирной лавки, если какие-то мячи не найдут хозяев, он разместит их в музее как уникальные экспонаты Кубка мира.