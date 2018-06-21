Мигранты: "четверка" давит на Брюссель

Лидеры стран Вишеградской четверки (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия), а также Австрия провели в четверг в Будапеште встречу по вопросам миграции. Они обсудили перспективы борьбы с нелегальной миграцией в Евросоюзе, в котором с июля будет председательствовать Австрия, и договорились усилить защиту внешних границ сообщества. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал:

"Не стоит искусственно проталкивать вопросы, которые не согласованы, я имею в виду квоты на мигрантов. Эти проблемы должны разрешаться в процессе сотрудничества, иначе они приводят к разделению и конфликтам".

Представители группы также договорились не участвовать в экстренном совещании глав стран ЕС, посвященном миграционному кризису в эти выходные. Премьер-министр Австрии - единственный из пяти лидеров, который приедет на эту встречу.

"FRONTEX должен быть усилен не только в количественном и финансовом отношении, должен быть укреплен и его мандат. FRONTEX должен быть в состоянии противостоять контрабандистам и должен иметь возможность действовать в третьих странах, не допуская, чтобы суда контрабандистов причаливали к берегам Европы", - сказал канцлер Австрии.

Даниэль Божик, Euronews: "Встреча премьер-министров "четверки" и канцлера Австрии Себастьяна Курца прошла перед мини-саммитом ЕС по вопросам миграции, намеченном на воскресенье. 12 государств-членов, включая Австрию, объявили, что примут участие в саммите. После сегодняшней встречи Виктор Орбан сказал, что страны "четверки" не будут участвовать в работе форума и представят свою позицию по проблеме миграции на саммите Евросоюза в следующий четверг".