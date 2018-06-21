Слуцкий и Уткин пойдут другим путём

Чемпионат мира начался лишь неделю назад, а "Первый канал" уже успел отстранить двух известных спортивных журналистов от комментирования матчей. 19 июня Василий Уткин записал видеообращение, в котором сообщил, что больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018. При этом журналист добавил, что продолжит говорить о турнире "так, как он этого захочет и сочтёт нужным, у себя в социальных сетях и, в частности, на своем канале на Youtube".

Впрочем, называть причину, подтолкнувшую его к этому решению, Уткин отказался. Он лишь добавил, что расстается с "Первым каналом" со взаимным уважением и, с его стороны, с благодарностью.

С заявлением выступило и руководство телеканала, но о причинах произошедшего оно тоже умолчало: "Мы благодарим Василия Уткина за блестящую работу на матче Португалия – Испания, с уважением относимся к его частной жизни и просим не строить конспирологических версий".

Что произошло?

Болельщики и журналисты тут же начали строить свои гипотезы. Так, по одной из версий, руководство "Первого канала" осталось недовольно язвительными комментариями Уткина в соцсетях. В первую очередь речь идет о сообщении, которое комментатор опубликовал в своем Telegram-канале после матча Германия-Мексика. Тот эфир вел Леонид Слуцкий, упомянувший во время трансляции фамилию Алексея Навального. После этого Уткин написал:

"Сейчас уровень дискуссии опустился несколько ниже; эффект от произнесения слова "Навальный" в эфире "Первого Канала" вызывает ту же реакцию, что слово *** в детском саду, если оно произнесено воспитательницей. Живейшее возбуждение; масса пересказов во дворе и вечером, дома, - родителям. Самая обычная ситуация, самая обычная шутка, даже без акцента смыслового, вопрос - становится чуть ли не актом свободомыслия".

До этого Уткин неоднократно публиковал иронические комментарии в других соцсетях.

Есть и другая версия произошедшего. Радиостанция "Свобода" со ссылкой на анонимный источник написала о том, что Уткина отстранили из-за давления со стороны администрации президента. "Коллеги Уткина, знакомые с ситуацией, предполагают, что причина его отстранения – личная неприязнь одного из высокопоставленных представителей администрации".

Ну а что же случилось со Слуцким?

Леонид Слуцкий сообщил о своем уходе 19 июня, после мачта Россия-Египет. Тренер успел прокомментировать четыре игры в рамках чемпионата.

"К сожалению для себя, я заканчиваю свою работу на "Первом канале", потому что мне необходимо приступить к другой деятельности", — объяснил ситуацию сам Слуцкий. Леонид возвращается к тренерской деятельности, и 21 июня уже улетел на сборы с голландским клубом "Витесс", который он возглавил по приглашению владельца команды Шалвы Чигиринского.

Именно этим отъездом объяснили отстранение Слуцкого от эфира на "Первом канале":

"У Леонида Слуцкого завтра начинаются сборы его клуба в Голландии. У нас был контракт с ним на только те матчи, которые он уже прокомментировал", - сказал представитель телеканала.

Между тем, в своём твиттере Алексей Навальный особо отметил момент комментария матча Германия-Мексика, в котором прозвучала его фамилия.

Несколько дней спустя, Навальный, узнав о карьерной рокировке Леонида Слуцкого написал в соцсети: "Ужасно! Мне очень жаль."