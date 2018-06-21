Турция выберет всех и сразу

Турция - на историческом перекрестке: жители страны в воскресенье впервые отправятся на совмещенные выборы, чтобы назвать будущего президента из шести предлагаемых кандидатов и утвердить структуру парламента, в который рвутся выдвиженцы от десяти партий.

Выборы 24 июня - досрочные и первые после конституционной реформы, знаменующей переход республики к президентской форме правления. Поправки обсуждались на референдуме 2017 года и были приняты с очень небольшим перевесом голосов. Оппозиция не скрывает намерений добиваться отмены реформы и укреплять авторитет парламента после выборов.

Президента- в президенты

Очевидно, что изменение формы правления состоится только в случае победы действующего президента Таипа Эрдогана. Долгожитель турецкой политики, он пробыл у власти полтора десятка лет, львиную долю времени - на посту премьер-министра. В случае победы в воскресенье срок его президентских полномочий значительно увеличится. Вопрос номер один - удастся ли Эрдогану победить уже в первом туре и сумеет ли его консервативная "Партия справедливости и развития" сохранить большинство в турецком парламенте.

Одолеть такого политического тяжеловеса как Эрдоган попытаются пять кандидатов, самыми сильными противниками аналитики называют 60-летнюю "железную леди" Мерал Акшенер (Хорошая партия) и 54-летнего Индже Мухаррема (Народно-республиканская партия). Для победы кандидату в президенты необходимо набрать более 50% голосов.

Наблюдатели считают, что выборы 24 июня станут самым серьезным испытанием за годы политической карьеры Эрдогана.

Парламентские блоки

Конституционная реформа, напомним, предполагает упразднение должности премьера и лишает парламент права контролировать правительство. Ввиду исторической важности грядущих выборов партии идут на парламентское голосование блоками. Так, правящая партия Эрдогана выступает бок о бок с Националистическим движением в рамках объединения "Народный альянс". Им противостоит оппозиционный Национальный альянс состоящий из Хорошей партии, Республиканской народной партии и Партии добродетели. Отдельный и яркий игрок - прокурдская Демократическая партия народов. Она не вошла в блок оппозиции, но выступает против режима Эрдогана. Примечательно, что ее лидер Селахаттин Демирташ следит за подготовкой к выборам из тюрьмы. Для прохождения в парламент всем соискателям необходимо преодолеть десятипроцентный электоральный барьер - самое жесткое требование среди стран, входящих в Совет Европы.

Выборы 24 июня проходят в условиях режима чрезвычайного положения, введенного в Турции в прошлом году после попытки госпереворота. Новый парламент, который по прогнозам, вполне может стать оппозиционным, будет действовать в состоянии с правилами, закрепленными конституционный реформой. Среди нововведений - увеличение срока полномочий депутатов с 4 до 5 лет и снижении возрастного ценза с 25 до 18.