В Екатеринбург - по Транссибу

В Екатеринбург по Транссибирской магистрали - такой выбор сделали футбольные болельщики из разных стран, желающие увидеть Россию вне клише и проторенных туристических маршрутов.

В столице Урала - самом восточном городе Чемпионата мира - с 15-го по 27-е июня состоятся 4 матча группового этапа. Эрве и Аким - парижане, они приехали в Екатеринбург поддержать французскую сборную в матче против Перу.

В России оба впервые, и никогда раньше не путешествовали по железной дороге протяженностью 9 тысяч километров. Всем увиденным они довольны: "Мы, европейцы, часто думаем, что Россия - это опасная страна, - говорит Эрве Валле, - но такое представление абсолютно не оправдано! На самом деле здесь отличная еда, люди очень милые и всегда готовые услужить, я обязательно вернусь сюда с семьей, сто процентов!"

Луис Эспиноза и Росио Вера приехали из Лимы. Перуанская сборная не участвовала в футбольном первенстве с 1982 года, и они говорят, что не могли упустить возможность окунуться в российскую экзотику:

"Любоваться на пейзаж за окном, на природу - это просто замечательно! Тем более, что все это сильно отличается от моей страны", - говорит Вера Росио.

"Наши друзья и семьи в Лиме все время пишут нам и хотят знать, что тут происходит, -добавляет Луис Эспиноза, - ведь увиденное нами отличается от того, что можно увидеть по телевизору".

По данным РЖД, на время чемпионата болельщики из 154 стран забронировали до 330 тысяч билетов. Зрителям с входным билетом на матч или персонифицированной картой зрителя предоставлен бесплатный проезд на железнодорожном транспорте.