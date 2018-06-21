Европол и Евроюст в борьбе с терроризмом

Как сообщила полицейская служба Евросоюза, уровень террористической угрозы в нём остаётся высоким, несмотря на упадок так называемого «Исламского государства» в Ираке и Сирии. Представитель Европола сообщил Евроньюс подробности:

«К сожалению, в прошлом году произошло 205 нападений, что почти на 45% больше, чем в 2016, - сказал Геральд Хестера. - У нас 68 человек было убито и более 800 ранено в эти терактах. Так что террористическая угроза остаётся. Мы наблюдаем тенденцию к тому, что нападения осуществляют «одинокие волки», то есть люди, радикализованные через интернет или радикальными проповедниками».

Европол пересылает досье на террористов в расположенный буквально через дорогу в Гааге Евроюст - ведомство, помогающее осуществить правосудие.

«В зале заседаний регулярно встречается руководство Евроюста, национальные представители, эксперты, - передаёт наш корреспондент Андрей Бекетов. - Сегодняшняя встреча посвящена ходу выполнения антитеррористических мер. Отдельные страны могут запрашивать арест подозреваемых в других странах. Мы спросили главу отдела по борьбе с терроризмом, почему Франция обратилась к Евроюсту после террористических актов в Париже?»

«С самого начала ряд государств-членов ЕС, а также третьи страны выразили тревогу в связи с этими нападениями, - ответил Фредерик Бааб. - И единственным механизмом сотрудничества в судебной сфере, который мог бы обеспечить взаимодействие на европейском уровне в многосторонних рамках, оказался Евроюст. Расследование ещё продолжается, но результат на данный момент заключается в том, что посредством Евроюста трое подозреваемых доставлены во Францию. Двое из них были задержаны в Австрии, а третий в Германии ".

Прокурор Парижа рассказал о том, какие его ведомство извлекло уроки из терактов и их последствий:

«Они привели нас к переосмыслению нашей антикриминальной политики, - сказал Франсуа Моленс . - Мы усилили меры против джихадистов, включая тех, кто прошел подготовку в так называемом «Исламском государстве». Мы отслеживаем боевиков, возвращающися из Ирака и Сирии в Европу, уличаем террористов в преступлениях, если они их совершили, и систематически предаём суду. Наконец, мы внимательнее относимся к требованиям общественности и лучше обращаемся с жертвами».

В четверг Еврокомиссия приветствовала заключенное накануне европейскими Парламентом и Советом принципиальное соглашение о реформе Евроюста. Президент этой организации объясняет, что будет дальше:

«Поступающие к нам данные о криминальных расследованиях и впредь будут в Евроюсте в полной безопасности, - сказал Ладислав Хамран. - У нас улучшится структура управления. Мы будет эффективнее сотрудничать с таким нашими партнерами, как Европол, пограничное агентство Фронтекс и будущая Европейская прокуратура".