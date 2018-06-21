Лидеры четырех стран ЕС обсудят миграционную политику

На следующий день после того, как венгерский парламент принял закон против финансирования нелегальной миграции, этот насущный для ЕС воспрос обсудят в Будапеште ряд европейских лидеров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан примет австрийского канцлера Себастьяна Курца, главу чешского кабинета Андрея Бабиша, польского премьера Матеуша Моравецкого и главу правительства Словакии Петера Пеллегрини. Все эти политики выступают за ограничение миграционного потока в страны Евросоюза.