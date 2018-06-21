На следующий день после того, как венгерский парламент принял закон против финансирования нелегальной миграции, этот насущный для ЕС воспрос обсудят в Будапеште ряд европейских лидеров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан примет австрийского канцлера Себастьяна Курца, главу чешского кабинета Андрея Бабиша, польского премьера Матеуша Моравецкого и главу правительства Словакии Петера Пеллегрини. Все эти политики выступают за ограничение миграционного потока в страны Евросоюза.
Лидеры четырех стран ЕС обсудят миграционную политику
Лидеры четырех стран ЕС обсудят миграционную политику
Накануне венгерские депутаты подавляющим большинством проголосовали за так называемый законопроект "Остановить Сороса". Он предусматривает уголовное наказание для организаций, поддерживающих или финансирующих нелегальную иммиграцию. Помогающие мигрантам НПО теперь будут обложены специальным 25-процентным налогом.
В дополнение к закону депутаты одобрили и конституционную поправку, которая запрещает расселение мигрантов на территории Венгрии. Будапешт еще два года назад отказался принимать у себя беженцев по обязательным квотам ЕС и начал строительство целого комплекса пограничных заграждений.