Генпрокуратура Израиля предъявила обвинения супруге премьер-министра страны в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием. Сару Нетаньяху подозревают в нецелевом использовании бюджетных средств.
Супругу израильского премьера обвиняют в мошенничестве
Супругу израильского премьера обвиняют в мошенничестве
По версии следствия, в период с 2009 по 2013 годы она израсходовала порядка 80 тысяч евро на оплату заказов ресторанной еды и услуг кейтеринга для резиденции своего мужа. Если в штате сотрудников учреждения числится повар, то подобная практика запрещена. Отягчающим обстоятельством служит то, что она якобы пыталась скрыть факт мошенничества, подделав документы.
Биньямин Нетаньяху, который сам является фигурантом двух дел о коррупции, назвал обвинения против своей жены необоснованными и абсурдными.