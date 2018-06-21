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Долгоиграющей пластинке - 70!

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Долгоиграющей пластинке - 70!

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70 лет наза Columbia Records представила свою разработку грамзаписи на виниле и воспроизведения с него. Появилась так называемый Long Play, или LP, или, как ее называют на русском - долгоиграющая пластинка.

LP - это винил, главное достоинство которого - возможность наносить звуковые дорожки теснее, что продлевает звучание. Хотя Long Play изменил всю музыкальную индустрию, но первыми это почувствовали исполнители классических произведений.

Дебютным долгоиграющим диском стала запись ми-минорного скрипичного концерта Мендельсона, исполненного Филармоническим оркестром Нью-Йорка и солистом Нэйтаном Миштейном.

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