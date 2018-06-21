"Мы не будем бессердечными"

20 июня Дональд Трамп подписал исполнительный указ, в соответствии с которым прекращена практика разлучения семей нелегальных иммигрантов. Решение о разлучении семей тех, кто незаконно пересекает южную границу США, было принято три года назад окружным судьей штата Калифорния.
Согласно нынешнему указу, задержанные будут находиться вместе в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела.
"Семьи будут вместе, и это решит проблему. В то же время мы по прежнему охраняем наши рубежи, и политика "нулевой терпимости" к нарушителям границы продолжится. "Нулевая терпимость" в отношении тех, кто незаконно проникает в нашу страну, также сохранится", - заявил президент США.
За несколько часов до подписания документа президент встретился с конгрессменами-республиканцами, которые будут обсуждать законопроектов по иммиграции. Дебаты начнутся в ближайшие дни. В законопроектах предусматриваются меры, позволяющие не разлучать семьи на границе.
По словам спикера Палаты представителей однопартийца Трампа Пола Райана, обеспечить соблюдение иммиграционного законодательства, не разлучая семьи, возможно и сделать это необходимо.