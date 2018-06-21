"Мы не будем бессердечными"

20 июня Дональд Трамп подписал исполнительный указ, в соответствии с которым прекращена практика разлучения семей нелегальных иммигрантов. Решение о разлучении семей тех, кто незаконно пересекает южную границу США, было принято три года назад окружным судьей штата Калифорния.

Согласно нынешнему указу, задержанные будут находиться вместе в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела.