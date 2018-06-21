Студентов выселили ради мигрантов

Власти испанского города Аликанте попросили 20 студентов в срочном порядке собрать вещи и покинуть общежитие, где теперь будут жить мигранты, прибывшие в Валенсию на корабле "Аквариус". При этом, по словам руководства общежития, учащимся будут предложены альтернативные варианты размещения. Об этом администрация сообщила телеканалу Euronews. Ранее испанские СМИ писали о том, что студентов выселят, не предоставив им никакого жилья.

Правительство автономного сообщества Валенсия подчеркнул, что все расходы местные власти возьмут на себя, молодым людям не придется ничего платить из своего кармана.

При этом некоторые студенты, несмотря на неудобства, связанные с переездом, рады происходящему. "Беженцы, у которых нет проблем со здоровьем, поселятся в общежитии La Florida. Присматривать за ними будут сотрудники Красного креста. Мне и другим студентам, которые там жили, пришлось съехать, но всё это ради благого дела".

Одна из крупнейших испанских газет El Mundo написала, что в здании уже размещены сто детей мигрантов в возрасте от 12 до 17 лет.

Как сообщают местные СМИ, общежитие La Florida является государственной собственностью. Оно входит в число зданий, которые власти города могут использовать в своих целях в чрезвычайных ситуациях. Прибытие корабля "Аквариус", как решила местная администрация, - это как раз тот случай.

"Добро пожаловать домой" - плакат с такой надписью на пяти языках встречал мигрантов в порту Валенсии, куда в воскресенье прибыло судно "Аквариус" с 629 мигрантами, до этого более недели бороздившее морские просторы. "Зеленый свет" на то, чтобы принять мигрантов, дал новый премьер-министр Испании Педро Санчес после того, как Италия и Мальта отказались впускать корабль в свои порты.