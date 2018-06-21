Накануне предварительной встречи перед саммитом ЕС премьер-министр Италии Джузеппе Конте потребовал от участников дискуссии, в частности, от Германии и Франции, большей солидарности при распределении мигрантов. Конте заявил, что не готов обсуждать возможность размещать беженцев уже после их прибытия в третьих странах Евросоюза, но готов обсуждать нынешнюю ситуацию "первичного прибытия" мигрантов В Италию, с которой его страна вынуждена справляться в одиночку. В противном случае, как подчеркнул Конте, он не будет доступен для обсуждения в принципе.
Джузеппе Конте ставит ультиматум
Джузеппе Конте ставит ультиматум
Накануне глава итальянского МВД Маттео САльвини побывал в Австрии, гле у него состоялись встречи с его коллегой Гербертом Киклом и с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе . Австрия занимает жесткую позицию в отношении приема новых мигрантов.
24 июня лидеры Германии, Франции, Италии и других европейских 7 государств, как предполагается, проведут закрытую неформальную встречу, в ходе которой должны быть подготовлены предложения для саммита ЕС, где будет обсуждаться и политика Евросоюза в отношении миграции.