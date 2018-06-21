Джузеппе Конте ставит ультиматум

Накануне предварительной встречи перед саммитом ЕС премьер-министр Италии Джузеппе Конте потребовал от участников дискуссии, в частности, от Германии и Франции, большей солидарности при распределении мигрантов. Конте заявил, что не готов обсуждать возможность размещать беженцев уже после их прибытия в третьих странах Евросоюза, но готов обсуждать нынешнюю ситуацию "первичного прибытия" мигрантов В Италию, с которой его страна вынуждена справляться в одиночку. В противном случае, как подчеркнул Конте, он не будет доступен для обсуждения в принципе.