Забеременеть от Месси и получить бесплатный "воппер"? Не выйдет!

Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роберт Левандовский, Антуан Гризманн могут спать спокойно. "Бургер Кинг" отказался от идеи подарить три миллиона рублей и возможность всю жизнь бесплатно есть "вопперы" тем девушкам, которые забеременеют от звезд футбола. После того, как на сеть быстрого питания обрушился шквал критики, представители компании решили удалить сообщение со своих страниц в соцсетях и попросили прощения у подписчиков.

Текст с "заманчивым" предложением был опубликован несколько дней назад на странице "Бургер Кинг" в соцсети "Вконтакте". Сотрудники компании объясняли, что назначали такое вознаграждение "в рамках социальной ответственности". "Девушки, которым удастся заполучить лучшие футбольные гены, заложат успех сборной России на несколько поколений вперед. Вперед! Мы верим в вас!" Сейчас этого сообщения на странице "Бургер Кинга" уже нет, но все же в интернете можно найти оригинал текста.

"Дети чемпионата"

На прошлой неделе в России тоже вовсю обсуждали вопрос отношений между россиянками и иностранцами. Правда, в другом ключе. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва призвала соотечественниц не вступать в интимные связи с иностранцами, которые приехали в Россию на ЧМ. По её словам, это обернётся лишь страданием детей, которые будут расти в неполных семьях. А еще больше ситуация обострится, если ребенок окажется другой расы.

"Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее. Я знаю, что страдают и дети, и их потом бросают. И все, и они остаются тут с мамой".

В качестве примера Плетнева тогда упомиянула "детей Фестиваля" и "детей Олимпиады".

Скандальная реклама

Рекламные акции "Бургер Кинга" уже не раз становились поводом для скандалов. Так, в марте, вскоре после трагедии в кемеровском торговом центре, в соцсетях появилась фотография, которая предположительно была сделана в одном из ресторанов сети. На кадре запечатлен экран с надписью "Скорбим Кемерово", позади которого висел плакат с языками пламени и подписью "Готовим на огне с 1954 года".

Впрочем, некоторые пользователи соцсетей предположили, что эта фотография получилась случайно: траурную заставку мог транслировать один из телеканалов, и посетитель ресторана в этот момент сделал снимок.

В прошлом году скандал разгорелся из-за того, что "Бургер Кинг" в своей рекламе использовал образ 17-летней жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной. Позже пост с изображением девушки, опубликованный в соцсетях, был удален.