Тюремный срок за фиктивную работу

В Румынии к тюремному сроку в 3,5 года приговорён лидер правящей Социал-демократической партии, спикер нижней палаты парламента Ливиу Драгня. Его признали виновным в злоупотреблении служебным положением. Речь идёт о фиктивных рабочих местах: по распоряжению политика, двум женщинам сохранили места и зарплаты в одном из социальных ведомств, хотя фактически они работали в региональном отделении его партии.