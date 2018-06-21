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Румыния

Тюремный срок за фиктивную работу

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Тюремный срок за фиктивную работу

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Reuters
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В Румынии к тюремному сроку в 3,5 года приговорён лидер правящей Социал-демократической партии, спикер нижней палаты парламента Ливиу Драгня. Его признали виновным в злоупотреблении служебным положением. Речь идёт о фиктивных рабочих местах: по распоряжению политика, двум женщинам сохранили места и зарплаты в одном из социальных ведомств, хотя фактически они работали в региональном отделении его партии.

Сам Драгня заявил о своей невиновности. По его мнению, дело сфабриковано.

Приговор ещё можно оспорить. Вынесение вердикта в центре Будапешта встречали тысячи противников политика:

«Это слишком мягкое наказание за всё, что он сделал со страной. Ему должны дать по крайней мере три пожизненных».

«Я пришёл сюда поддержать друзей, семью, поддержать всех, кто верит в справедливость, чтобы правительство представляло интересы народа и работало ради людей».

Два года назад Драгню осудили на условный срок за мошенничество на референдуме в 2012 году. Из-за этого он не смог занять пост премьера после победы Социал-демократической партии на парламентских выборах.