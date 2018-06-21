Приветствие Солнцу, дерево, собака мордой вниз и в завершение - кобра.... В Индии, как и во многих других странах мира, отмечают Международный день йоги. До 50 тысяч человек собрались в городе Дехрадун, где в массовых занятиях принял участие индийский премьер Нарендра Моди.
Нарендра Моди отметил День йоги
Нарендра Моди отметил День йоги
"Йога очень полезна для нашей жизни, - говорит одна из участниц сеанса Павитра Арора. - Она помогает сохранять душевное равновесие, приводит в состояние покоя и умиротворения. Йога позволяет познать себя и лучше понимать других людей"!
В 2016 году ЮНЕСКО включила йогу в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Международный день йоги был установлен двумя годами ранее резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе главы индийского кабинета Нарендры Моди. В последние годы йога в Индии стала элементом государственной политики.
"Йога объединяет людей. Без вражды и страданий йога показывает путь от болезней к здоровью. Практика йоги способна принести мир и радость", - говорит Нарендра Моди премьер министр Индии.
В то время как тысячи людей Дехрадуне выполняли комплекс несложных, подходящих всем упражнений, мастера йоги демонстрировали свое умение, от чего у не искушенных захватывало дух..