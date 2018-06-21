Нарендра Моди отметил День йоги

Приветствие Солнцу, дерево, собака мордой вниз и в завершение - кобра.... В Индии, как и во многих других странах мира, отмечают Международный день йоги. До 50 тысяч человек собрались в городе Дехрадун, где в массовых занятиях принял участие индийский премьер Нарендра Моди.