Европейские лидеры разрабатывают и должны вскоре одобрить совместный план преодоления кризиса с беженцами. Тем временем, Брюссель выдвинул свои предложения относительно того, как удерживать нелегальных мигрантов от попыток добраться до ЕС. Еврокомиссар по миграции призвал не допустить ограничения их свободы на любом этапе:
В ЕС заговорили о "Гунтанамо для мигрантов"
В ЕС заговорили о "Гунтанамо для мигрантов"
«Я против лагеря Гуантанамо для мигрантов, - сказал Димитрис Аврамопулос. - Это противоречит нашим европейским ценностям, так что об этом не может быть и речи».
Предложено тщательно проверять мигрантов ещё в Северной Африке, вознаграждая их за это, усилить борьбу с незаконной переправой через море, возобновить расселение по ЕС вновь прибывших, усилить охрану внешних рубежей ЕС. Еврокомиссар потребовал, чтобы внутренние границы при этом стались открытыми.
«Другого пути нет, - продолжал Аврамонулос. - Мы должны придерживаться договорённостей и использовать имеющиеся возможности , чтобы преодолеть эту проблему. Шенген должен быть защищен. Шенген - это не просто схема, это одно из величайших достижений».
Препятствую осуществлению этих мер так называемые «дублинские» правила предоставления убежища, из-за которых мигранты скапливаются в первых странах своего пребытия, прежде всего, в Греции и Италии.