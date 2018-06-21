В ЕС заговорили о "Гунтанамо для мигрантов"

Европейские лидеры разрабатывают и должны вскоре одобрить совместный план преодоления кризиса с беженцами. Тем временем, Брюссель выдвинул свои предложения относительно того, как удерживать нелегальных мигрантов от попыток добраться до ЕС. Еврокомиссар по миграции призвал не допустить ограничения их свободы на любом этапе: