Aquarius снова спешит на помощь

Гуманитарное судно Aquarius, покинуло испанский порт Валенсия; экипаж готов как можно скорее возобновить поисково-спасательные работы в Средиземном море. Об этом перед отплытием Aquarius сообщил Николла Сталла, координатор организации SOS Mediterranee, которая занимается помощью попавшим в беду мигрантам.

Никола Сталла SOS Mediterranee: "Миссия SOS Mediterranee закючается в том, чтобы оставаться в море. Пока есть в этом необходимость, Aquarius будет там".

В минувшее воскресенье более 600 спасенных Aquarius мигрантов прибыли в Валенсию. Власти Испании дали зеленый свет на прием беженцев после того как Италия и Мальта отказались открыть свои порты судну неправительственной организации.

Алоиз Вимар, "Врачи без границ": "Политики должны брать на себя ответственность. Мы надеемся, что вся эта история с Aquarius выявила то, что они не только не желают этого делать, но даже нарушают закон. Речь идет о международном морском праве".

Между тем Италия, которая до сих пор принимала больше беженцев чем другие страны ЕС, ужесточает курс в миграционной политике. Евросоюзу Рим предлагает сосредоточиться на мерах по предотвращению прибытия в Европу мигрантов, в том числе за счет создания центров приема в транзитных странах.