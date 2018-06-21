Меркель уговорила Конте

Премьер-министр Италии пригрозил партнерам по Евросоюзу бойкотировать мини-саммит по вопросам миграции в Брюсселе в это воскресенье, прежде чем в конечном итоге согласиться принять в нем участие.

На своей странице в Facebook Джузеппе Конте пояснил, что подтвердил участие в воскресном саммите канцлеру Германии после того, как та позвонила ему, обеспокоенная возможным отсутствием важного партнера. "Я заявил Ангеле Меркель, что для меня недопустимо участие в саммите, итоговая декларация которого уже написана. Она заверила меня, что текст, обнародованный накануне, забракован".

По словам Конте, итоговой декларации мини-саммита не будет, его участники лишь перечислят обсуждавшиеся вопросы, чтобы затем продолжить их обсуждение на саммите Евросоюза в полном составе 28 и 29 июня.