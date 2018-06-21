Lifeline ждет судьба Aquarius

Судьба "Аквариуса" ждет, скорее всего, Lifeline - судно неправительственной организации, которое ходит под флагом Нидерландов. Накануне в Twitter ее представители сообщили, что спасли у ливийских берегов более 200 нелегалов, и им требуется помощь итальянской береговой охраны и находящихся поблизости торговых судов.

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, ранее предупреждавший, что его страна после "Аквариуса" не намерена принимать суда НПО с нелегалами на борту.

"Вы не прислушались к призывам итальянских и ливийских властей? Ну что ж, я, конечно, не знаю, сколько вам приносит торговля людьми, но в любом случае - везите ваш груз к Голландию! Ваше судно ходит под флагом Нидерландов? Отлично! Думаю, что в вашей стране очень много щедрых и добрых людей, счастливого пути!"

В четверг министр транспорта Италии заявил, что на Lifeline и другое судно, якобы принадлежащее голландской неправительственной организации, был наложен арест в целях проверки их порта приписки. По словам Данило Тонинелли, Нидерланды уже подтвердили, что оба судна не имеют права ходить под голландским флагом, поскольку на самом деле принадлежат немецкой НПО.