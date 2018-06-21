Горилла, называвшая себя птичкой

Её имя — сокращение от японского слова, которое означает «дитя фейерверка». Языку жестов её учили с раннего детства. Она освоила его настолько хорошо, что могла даже шутить: называла себя «маленькой птичкой». Осознала Коко и концепцию ругательств: другую обезьяну, порвавшую любимую куклу Коко, горилла обозвала «грязным плохим туалетом».

Всего она выучила более двух тысяч английских слов. Её уровень интеллекта вполне соответствовал норме человека. Она прекрасно могла выразить и описать чувства, даже такие абстрактные, как скука или воображение.

Например, если у Коко что-то болело, она указывала, насколько сильна боль, и признавалась, что предпочитает терпеть, пока не станет совсем невыносимо.

Она смогла рассказать учёным, что хотела бы завести ребёнка; но по ряду причин это оказалось невозможно, и ей подарили котят, которых она воспитывала с большим удовольствием. Таким образом она оказалась животным, у которого были собственные домашние питомцы.