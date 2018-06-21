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Новая Зеландия

Премьер Новой Зеландии впервые стала мамой

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Премьер Новой Зеландии впервые стала мамой

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Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн впервые стала мамой - она родила девочку. "Я уверена, мы справимся со всеми волнениями и эмоциями, которые переживают молодые родители", - написала в своем инстаграме Ардерн, поблагодарив всех за поддержку и добрые слова.

Это первый ребенок 37-летней Ардерн и ее партнера, ведущего популярной новозеландской телепередачи о рыбалке Кларка Гейфорда.

Ардерн стала второй после пакистанки Беназир Бхутто в истории женщиной, родившей ребенка, будучи главой правительства.

Ардерн заняла пост лидера находившейся девять лет в оппозиции Лейбористской партии в августе прошлого года и уже через два месяца сумела привести ее к победе на парламентских выборах.

В ближайшие шесть недель она будет находится в отпуске по уходу за ребенком - в это время обязанности главы правительства Новой Зеландии будет исполнять вице-премьер, министр иностранных дел Уинстон Питерс.

Агентства • AFP, RWS, TASS