Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн впервые стала мамой - она родила девочку. "Я уверена, мы справимся со всеми волнениями и эмоциями, которые переживают молодые родители", - написала в своем инстаграме Ардерн, поблагодарив всех за поддержку и добрые слова.
Премьер Новой Зеландии впервые стала мамой
Премьер Новой Зеландии впервые стала мамой
Это первый ребенок 37-летней Ардерн и ее партнера, ведущего популярной новозеландской телепередачи о рыбалке Кларка Гейфорда.
Ардерн стала второй после пакистанки Беназир Бхутто в истории женщиной, родившей ребенка, будучи главой правительства.
Ардерн заняла пост лидера находившейся девять лет в оппозиции Лейбористской партии в августе прошлого года и уже через два месяца сумела привести ее к победе на парламентских выборах.
В ближайшие шесть недель она будет находится в отпуске по уходу за ребенком - в это время обязанности главы правительства Новой Зеландии будет исполнять вице-премьер, министр иностранных дел Уинстон Питерс.