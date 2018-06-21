Германия заработала на греческом долговом кризисе почти 3 миллиарда евро. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на данные, предоставленные федеральным правительством на запрос партии "зеленых".
Германия заработала на Греции почти 3 миллиарда евро
Германия заработала на Греции почти 3 миллиарда евро
Речь идёт о сумме, полученной Германией с 2010 года на скупке греческих облигаций в рамках программы Европейского центробанка, в качестве прибыли с процентов.
Средства поступили на счета Бундесбанка и были впоследствии переведены в госказну. Всего до 2017 года Бундесбанк получил около 3,4 млрд евро. В фонд Европейского стабилизационного механизма за 2013-й и 2014 год было перечислено 527 млн и 387 млн евро соответственно. Это означает, что у Берлина остались 2,5 млрд евро и еще 400 млн евро как прибыль, полученная после предоставления кредита Афинам со стороны германской государственной банковской группы "Кредитанштальт фюр видерауфбау".
Согласно договоренностям, страны ЕС должны выплатить прибыль, полученную по линии SMP, Афинам в случае реализации Грецией мер экономии и реформ.