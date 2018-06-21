Туризм в зону отчуждения

"Запретная зона" "Вход воспрещен"... На фоне заградительного сооружения филиппинские туристы делают снимки на память о визите в Томиока. Этот японский город находится всего в 10 километрах от атомной электростанции "Фукусима-1". Семь лет спустя после самой масштабной катастрофы на АЭС со времён Чернобыля местные туристические компании начали предлагать туры по городам-призракам.

"Я решил, что стоит пригласить сюда иностранных туристов. Так мы сможем обновить имидж Фукусимы, восстановить её репутацию. Поэтому я организовал специальные туры в Японию для иностранных гостей" , - объясняет Такуто Окамото, организатор тура.

Минуя город-призрак Окума, где радиационный фон в сто раз превышает норму, группа направляется в соседний Намиэ. В программе тура, который стоит чуть больше 200 евро, прогулка по полуразрушенному городу, экскурсия на рисовое поле и местную животноводческую ферму. В Намиэ мало-помалу возвращаются жители. Но не всем им нравится столь пристальное к себе внимание.

"Я часто наблюдаю, как туристические группы осматривают заброшенные дома. Мне это не по душе. Я не хочу быть частью спектакля", - говорит эта женщина.

С интересом или опаской иностранные гости то и дело посматривают на счётчик Гейгера. Нанести визит в районы, некогда входившие в зону отчуждения, пока отваживаются лишь немногие. Правда, по официальным данным, длительность пребывания туристов в Японии увеличилась в три раза, по сравнению с 2011 годом.