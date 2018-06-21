Спасенные людьми балтийские тюлени вернулись в дикую природу

В Калининградской области на волю выпустили несколько особей серых балтийских тюленей. На протяжении нескольких месяцев они находились на лечении в Калининградском зоопарке.

Еще в начале весны тюлени были обнаружены на берегу Куршской косы в крайне ослабленном состоянии. Специалистам потребовалось приложить немало усилий, чтобы помочь животным. Вначале их вес составлял едва 10-12 кг, однако после реабилитационного курса они быстро поправились.

Весной на пляжах Калининградской области можно нередко встретить маленьких тюленей, часто они сильно истощены, обезвожены и даже ранены. Неравнодушные жители региона оповещают об этом местный зоопарк. Однако в силу отсутствия достаточных площадей, помочь всем животным просто нет возможности. На этот раз несколько тюлений благополучно вернулись в свою среду обитания.