В пятницу вступают в силу ответные меры Евросоюза: 25% тарифы на ряд американских товаров. В Брюсселе подчёркивают, что торговая политика Вашингтона не оставила Старому свету иного выхода.
Вступает в силу ответ ЕС
Вступает в силу ответ ЕС
В первую очередь речь идёт о продукции из стали и алюминия, поскольку на ввоз именно этих металлов США наложили пошлины. Кроме того, в Европе подорожают американские джинсы, мотоциклы, бурбон, арахис и кукуруза.
Всего ЕС рассчитывает выручить от новых тарифов почти три миллиарда евро. В Брюсселе обещают отменить протекционистские меры сразу же после того, как на это пойдёт Вашингтон. Но если американское руководство продолжит торговую войну, ЕС готов ввести даже 50% тарифы.