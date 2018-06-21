Иранская сделка "в реанимации"

Заместитель министра иностранных дел Ирана ведёт неформальные переговоры с представителями стран Евросоюза. Они, в отличие от Соединённых Штатов, придерживаются Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который касается ядерной программы Тегерана. Аббас Арагчи дал интервью Евроньюс в Брюсселе.

Арагчи: Я сказал на сегодняшней встрече, что СВПД находится в отделении интенсивной терапии и едва живёт в результате выхода из сделки США. Поэтому, если европейцы и другие участники СВПД заинтересованы в том, чтобы Иран и дальше придерживался соглашения, они должны компенсировать отсутствие США и возобновление санкций США.

Евроньюс: Что нужно Ирану от Евросоюза?

Арагчи: Для нас важно, чтобы сделка приносила дивиденды. Нам нет дела до того, как европейцы будут защищать свои компании, но мы хотим, что их компании работали с нами. Нам важно, чтобы сырая нефть Ирана продавалась, и чтобы деньги возвращались к нам. Поэтому необходимы банковские каналы. Как из создать — это дело европейцев.

Евроньюс: Иранский президент сказал после решения американского, что остается несколько недель на спасение плана. Какие на это шансы?

Арагчи: Приближается крайний срок, и скоро всё будет кончено. Я не могу сказать, что у нас ясная и блестящая перспектива, что мы найдём комплексное решение, но мы всё ещё ждем. Мы всё ещё надеемся на решение, достаточно хорошее для того, чтобы Иран остался в сделке.