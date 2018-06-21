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Где покоятся европейские тираны ХХ века?

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Где покоятся европейские тираны ХХ века?

Где покоятся европейские тираны ХХ века?
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Новое правительство Испании решает, стоит ли перезахоронить останки бывшего лидера страны Франциско Франко из мемориального комплекса "Долина Павших" на кладбище Эль-Пардо на севере Мадрида. Место захоронения тела бывшего диктатора продолжает оставаться спорной темой в Испании - как и в других европейских странах, имевших в ХХ веке своих тиранов.

Euronews предлагает свой небольшой обзор мест, где похоронены самые жестокие руководители европейских государств, умершие в прошлом веке.

Бенито Муссолини - Италия (1883-1945)

Итальянец Муссолини был лидером основанной им Национальной фашистской партии и возглавлял страну с 1922 по 1945 год, установив диктатуру. После того, как он был казнен в 1945 году, его останки были положены в могилу без имени, но позже перезахоронены на кладбище Сан-Кассиано в деревне Предаппио, близ которой он родился. Его могила стала местом паломничества всех ностальгирующих по фашизму.

Адольф Гитлер - Германия (1889-1945)

Гитлер возглавлял Национал-социалистическую немецкую рабочую партию с 1921 года и стоял во главе Германии с 1933 по 1945 год. Несмотря на то, что жизнь Гитлера изучена в мельчайших подробностях, его смерть остаётся загадкой. Его кончину окружают различные теории, согласно наиболее распространенной версии, он покончил с собой в своем берлинском бункере. Остававшиеся с ним помощники сожгли тело фюрера, но труп сгорел не полностью и был обнаружен спустя несколько дней советскими солдатами.

По некоторым сведениям, прах Гитлера был позже рассеян в районе города Ратенова в 70 км от Берлина. Бункер, в котором фюрер скрывался в последние дни войны, власти ФРГ сравняли с землёй, сегодня место его расположения неподалёку от Бранденбургских ворот моет определить лишь специалист. Сделано это было во избежание паломничества неонацистов на место последнего убежища их идола.

Несмотря ни на что, и сегодня существуют сторонники теории заговора, которые считают, что Гитлер сбежал в Аргентину, где окончили свои дни многие члены нацистской партии. Эта версия неоднократно опровергалась учеными.

Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) - СССР (1878-1953)

Сталин, лидер Коммунистической партии, стоявший у руля правления в СССР с 1924 по 1953 год. Во всем мире известен режимом террора в отношении населения страны, которой он сам же и руководил. В России этот период с конца 1920-х годов вплоть до смерти Сталина известен как "сталинские репрессии". После смерти был забальзамирован и помещён в мавзолее рядом с телом Ленина. Однако в 1961 году, после осуждения его политики в ходе XXII съезда КПСС, он был похоронен в Некрополе у кремлёвской стены. Сегодня его могила - часть комплекса исторических достопримечательностей на Красной площади.

В Некрополе у Кремлёвской стены за Мавзолеем похоронено более сотни лидеров коммунистического периода

Антонио де Оливейра Салазар - Португалия (1889-1970)

Португальский диктатор Салазар управлял Португалией с 1932 по 1968 год, причём одним из основных инструментов его правления была секретная полиция "Эстадо Ново". Салазар получил тяжелые травмы головы после падения в своей летней резиденции, и президент Португалии был вынужден заменить его на посту премьер-министра, поскольку врачи считали, что он не выживет. Умер Салазар два года спустя в возрасте 81 года от сердечного приступа, так и не узнав, что он был фактически отстранён от руководства страной. Похоронен на кладбище в деревне Вимиейру (с населением 1470 человек), где родился, а его дом был превращён в небольшой музей. Сегодня любой может посетить как кладбище, так и дом-музей.

Франциско Франко - Испания (1892-1975)

Франко, имя которого ассоциируется с целым периодом в истории Испании, снова привлек к себе внимание, на этот раз из собственной могилы. Более 40 лет назад он был похоронен в Долине Павших (Valle de Los Caídos), но новое правительство социалистов теперь рассматривает возможность переноса останков диктатора на кладбище Эль-Пардо, неподалёку от старой королевской резиденции в Мадриде. Идея властей в том, что Долина Павших - это мемориал гражданской войны, а не место прославления диктатуры.

Могила Ф.Франко (1892-1975)

Иосип Броз Тито - Югославия (1892-1980)

Тито, лидер коммунистической Югославии (1945-1980), был похоронен в мавзолее «Дома цветов», к югу от Белграда. Он был удостоен государственной церемонии прощания с телом, а на похоронах присутствовали главы государств со всего мира, в том числе премьер-министры Испании, Франции, Великобритании и Турции. Место захоронения, расположенное в районе где он проживал в послевоенные годы, сегодня стало туристической достопримечательностью: здесь расположены музей, парк и мавзолей Тито, хорошо известного репрессиями своих политических оппонентов и диссидентов.

Анри Филипп Петен (Маршал Петен) - Франция (1856-1951)

Петен, бывший французский премьер-министр правительства коллаборационистов (режима Виши), который пошёл на сотрудничество с нацистами в годы Второй мировой войны. Последние шесть лет провёл в заключении и скончался в 1951 году в возрасте 95 лет. Похоронен на кладбище в Пор-Жуанвиль на острове Йе у берегов Бретани.

В 1970 году его тело было подвергнуто эксгумации группой лиц, которые утверждали, что хотят похоронить его в Вердене, отдав должное памяти Петена, который также известен во Франции как "Лев из Вердена". Три дня спустя труп был обнаружен в Париже и возвращен в могилу на кладбище Пор-Жуанвиль. Французские власти поддерживали традицию возлождения цветов на могилу Маршала Петена вплоть до 1990-х годов. Многочисленные протесты еврейских активистов позволили положить конец этой практике: решение было принято в годы второго президентского срока Франсуа Миттерана в 1993 году.

Георгиос Пападопулос (1919-1999) и Стилианос Паттакос (1912-2016), Греция

Георгиос Пападопулос возглавил государственный переворот 1967 года и оставался во главе греческой хунты вплоть до 1974 года. Умер в 1999 году и похоронен на кладбище в Афинах.

Стилианос Паттакос, военный офицер и один из руководителей греческой хунты до 1974 года. Скончался в 2016 году в возрасте 103 лет. Похоронен в родном городе Айя-Параскеви на Крите.

Коммунистические лидеры Восточной Европы

Эрих Хонеккер - ГДР (1912-1994)

Хонеккер прошёл путь от лидерства во главе партии Социалистического Единства до изгнания и судебного разбирательства после падения Берлинской стены. Дабы избежать возбуждённого против него дела, Хенеккер вместе с супругой переехал в СССР, став "личным гостем" Горбачева. В конце 1991 года, после августовского переворота, российские власти пригрозили чете Хонеккеров экстрадицией. Хонеккер попросил убежища в посольстве Чили, и лишь полтора года спустя был выдан властям Германии. В 1992 году он был привлечен к суду по обвинению в смертельных случаях, связанных с многочисленными попутками побега граждан ГДР через Берлинскую стену. В результате, от суда он был освобожден из-за болезни, после чего воссоединился с семьёй в Чили. Скончался в 1994 году и похоронен на кладбище в Сантьяго.

Николае Чаушеску - Румыния (1918-1989)

Румынский коммунистический лидер, находившийся у власти более 20 лет. Чаушеску и его супруга Елена были признаны виновными в преступлениях против государства на процессе, который длился всего один час. Оба были расстреляны в тот же день, 25 декабря 1989 года. Николае и Елена Чаушеску были похоронены на кладбище в Бухаресте, но тела были эксгумированы в 2010 году, чтобы подтвердить их личность по просьбе оставшихся в живых родственников. Несмотря на установленный в стране режим страха, гонений и нищеты, сегодня его могила стала туристической достопримечательностью и местом паломничества для всех, кто с ностальгией вспоминает о годах коммунистического правления.

Останки Чаушеску и его супруги были перезахоронены в 2010 году

Войцех Ярузельский - Польша (1923-2014)

Ярузельский, последний коммунистический лидер Польши, известен политическими репрессиями и жестоким преследованием челнов профсоюза "Солидарность" после объявления военного положения в 1981 году. Ярузельский скончался в 2014 году в возрасте 90 лет и похоронен на кладбище Старые Повонзки в Варшаве. На его могилу по сей день приносят цветы и свечи члены его семьи и почитатели, для которых могила стала местом паломничества.

Тодор Живков - Болгария (1911-1998)

Живков, лидер компартии Болгарии, остававшийся у власти дольше всех лидеров советского блока: с 1954 по 1989 год. При Живкове в стране проводилась политика жёсткой борьбы с диссидентами и правозащитными группами. Похоронен на Центральном кладбище в Софии. Его могила стала объектом вандализма, а каменный бюст был украден. По словам рабочего на кладбище, как правило, могила Живкова остаётся неухоженной.

Матьяш Ракоши - Венгрия (1892-1971)

Ракоши был известен как "лучший ученик Сталина в Венгрии". Лидер компартии Венгрии с 1945 по 1956 год. За время его правления под "чистки" попали около 200.000 человек: арест, долгосрочные заключения, ссылки и казни сопровождали правление Ракоши. После смерти Сталина отношение властей СССР к репрессиям изменилось, и после восстания в Венгрии в 1956 году Ракоши был отстранён от власти, а его место занят его ближайший сподвижник.

Ракоши был вынужден покинуть Венгрию, по официальной версии из-за проблем со здоровьем, и уехав в СССР жил в Киргизии, Арзамасе и Горьком, где и умер в 1971 году. ЦК компартии Венгрии предложил Ракоши вернуться на родину в 1970 году при условии заключения под домашний арест. Он ответил отказом. После смерти несколько дней спустя его прах "тайно вернулся на родину в Венгрию" (согласно книге "Шахматная игра за демократию: Венгрия между Востоком и Западом").