Brexit: кто позаботится о гражданах ЕС?

Меньше года осталось до выхода Великобритании из ЕС, а вопрос о будущем статусе европейских граждан, проживающих в королевстве, по-прежнему не решен.

Меж тем вопрос отнюдь не праздный, поскольку речь идет о ни много ни мало 3 млн человек. Эта проблема станет одной из тем предстоящего на следующей неделе саммита ЕС в Брюсселе.

В преддверии встречи Лондон пообещал, что процедура регистрации европейских граждан будет относительно простой.

"Наша задача гарантировать статус иностранных граждан. Мы будем соблюдать наши обязательства, - заверил глава МВД Соединенного Королевства Саджид Джавид. - Никаких проблем с документами у этих людей возникнуть не должно".

Как стало известно в четверг, стоимость процедуры оформления новых документов для граждан ЕС составит 65 фунтов стерлингов. Но при этом затронутым "брекситом" людям предстоит доказать, что они на постоянной основе проживают в Великобритании.

Новый иммиграционный и визовый механизм должен быть полностью готов к марту 2019 года - именно тогда запланирован выход Великобритании из ЕС. Но при этом крайний срок подачи заявлений на получение новых документов - 30 июня 2021 года.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.