Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер, отстраненный от любой футбольной деятельности за коррупцию, приехал в Россию на ЧМ-2018.
Зепп Блаттер приехал в Россию на ЧМ-2018
Зепп Блаттер приехал в Россию на ЧМ-2018
Более того, в среду Блаттер встретился с президентом Владимиром Путиным и поздравил его с успехом сборной России, которая смогла выйти в плей-офф ЧМ - впервые за три десятка лет.
"Я болельщик, просто болельщик. У меня есть паспорта болельщика и именно с ним я приехал на чемпионат", - заявил Блаттер на вопрос журналистов, не нарушает ли он предписания ФИФА.
Говоря же о действующем президенте организации Джанни Инфантино, Блаттер иронично отметил: "У меня очень особые отношения с господином Инфантино. Мы просто с ним не разговариваем. Совсем".
Йозеф Блаттер возглавлял ФИФА без малого два десятка лет - с 1998 по 2015 годы. Он был вынужден уйти со своего поста из-за громкого коррупционного скандала. Ему даже было запрещено заниматься футбольной деятельностью в течение 8 лет.
Россия получила право проведения чемпионата мира по футболу в 2010 году.