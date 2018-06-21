Минск готов идти навстречу Брюсселю

Об этом шла речь на встрече с еврокомиссаром по расширению Йоханнесом Ханом.

Западные наблюдатели особо отметили, что глава республики упомянул и о готовности обсуждать вопросы свободы слова, политзаключённых и смертной казни.

«Мы не просились в Евросоюз — наверное, это абсурдно, нереально. Но мы хотели бы, чтобы у нас с Европейским Союзом были такие отношения, которым, может быть, позавидовали даже члены Европейского Союза. И если ЕС на это готов, мы свой путь готовы пройти», — подчеркнул президент.

О важности развития экономики — как белорусской, так и других стран, граничащих с ЕС — говорил и еврокомиссар. Лукашенко, в прочем, посетовал, что открыв страну для европейских товаров и услуг, белорусы не наблюдают аналогичных шагов со стороны Европы.

Долгое время против Минска действовали европейские санкции, отменённые в 2016 году в ответ на освобождение политзаключённых.