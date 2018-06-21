Улица Никольская - центр притяжения футбольных болельщиков

Никольскую улицу в Москве заполонили аргентинские болельщики. Одни снуют в поисках сувениров, другие - фотографируются на память с россиянами. В преддверии матча с Хорватией, все волнуются, все надеются на победу. Футбол в в Аргентине - несомненно, больше, чем спорт. Кризис в этой южноамериканской стране и прочие неурядицы мало заботят болельщиков, в отличие от результатов предстоящей игры. Аргентинцы жаждут реванша за проигрыш в финале прошлого мирового первенства.
“Это здорово и очень волнительно. Мы обязательно должны победить. Честно говоря, я нервничаю, потому что Хорватия - очень сильная команда. Но ведь мы - лучшие, так что разберёмся с ними и пройдём в следующий этап”, - уверен этот фанат своей национальной сборной.
"Мы путешествовали по многим странам и приложили массу усилий, чтобы приехать сюда. Мы оставили семьи, работу. Но это наша жизнь и то, что доставляет удовольствие", - рассказывает этот гость из Аргентины.
Никольская улица находится в самом центре столицы. Но у туристов она пользовалась меньшей популярностью, нежели, например, Тверская, Старый Арбат или Кузнецкий мост. Организаторы турнира тоже не отвели ей какую-то особенную роль, выбрав для фан-зоны Воробьевы горы.
И вдруг, совершенно неожиданно Никольская улица стала главной точкой на футбольной карте Москвы, центром притяжения поклонников футбола из разных стран.
"Город, правда, замечательный, мы прекрасно проводим время!" - делится впечатлениями ещё один аргентинский болельщик.
С места событий передаёт наш корреспондент Галина Полонская: "По вечерам они распевают песни, а днём ходят на экскурсии. В целом, опасения по поводу поведения болельщиков в рамках Чемпионата мира не подтвердились: наиболее опасным просто не выдали fan ID (паспорт болельщика - прим. ред.)".