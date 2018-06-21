Улица Никольская - центр притяжения футбольных болельщиков

Никольскую улицу в Москве заполонили аргентинские болельщики. Одни снуют в поисках сувениров, другие - фотографируются на память с россиянами. В преддверии матча с Хорватией, все волнуются, все надеются на победу. Футбол в в Аргентине - несомненно, больше, чем спорт. Кризис в этой южноамериканской стране и прочие неурядицы мало заботят болельщиков, в отличие от результатов предстоящей игры. Аргентинцы жаждут реванша за проигрыш в финале прошлого мирового первенства.

“Это здорово и очень волнительно. Мы обязательно должны победить. Честно говоря, я нервничаю, потому что Хорватия - очень сильная команда. Но ведь мы - лучшие, так что разберёмся с ними и пройдём в следующий этап”, - уверен этот фанат своей национальной сборной.