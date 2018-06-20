Ходейда - "спасательный круг" для йеменцев

Правительственные силы Йемена при поддержке альянса, возглавляемого Саудовской Аравией, установили контроль над международным аэропортом города Ходейда. Бои за воздушную гавань, в которой хуситы развернули военную базу, длились больше недели. Как сообщили в командовании коалиционных сил, "потери мятежников оцениваются сотнями".

Операцию "Золотая победа" по освобождению Ходейды от хуситов аравийская коалиция начала 14 июня. По данным ООН, свои дома уже покинули свыше пяти тысяч семей. Угроза гуманитарной катастрофы становится всё более явной не только для жителей города, но и всей страны. Ведь через порт Ходейды в Йемен поставляется до 90% продовольствия.

"Операция по раздаче продуктов питания идёт. Мы надеемся, что порт будет работать и дальше. Ведь это - спасательный круг для жителей Ходейды и всего Йемена: через этот пункт проходит 70% гуманитарных грузов", - объясняет Абеер Етефа, представитель Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) в Йемене.

Две трети населения страны, где война идет уже четвертый год, нуждаются в гуманитарной помощи. Свыше 8 миллионов йеменцев находятся на грани смерти от голода.