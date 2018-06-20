ООН: в мире выросло число беженцев

Более 68 миллионов человек по всему миру из-за военных конфликтов, актов насилия и гонений были вынуждены покинуть свои дома в 2017 году. Эти данные обнародовали эксперты ООН. В преддверии Всемирного дня беженцев, который отмечается 20 июня, Верховный комиссар ООН Филиппо Гранди посетил лагерь мигрантов в Ливии.