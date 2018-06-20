Более 68 миллионов человек по всему миру из-за военных конфликтов, актов насилия и гонений были вынуждены покинуть свои дома в 2017 году. Эти данные обнародовали эксперты ООН. В преддверии Всемирного дня беженцев, который отмечается 20 июня, Верховный комиссар ООН Филиппо Гранди посетил лагерь мигрантов в Ливии.
ООН: в мире выросло число беженцев
ООН: в мире выросло число беженцев
Гранди заявил, что к проблеме вынужденного перемещения людей в мире требуется "новый, гораздо более всеобъемлющий подход". "Ответом на миграционный кризис должны стать не паника и не закрытие границ и гаваней, а международное сотрудничество с целью поиска решений. Если это произойдет, проблема будет управляемой", - подчеркнул Гранди.
Самую большую в мире группу вынужденных переселенцев (более 12,6 миллионов человек) составляют сирийцы. Как отмечается в докладе, среди стран, принимающих больше всего беженцев, только одно европейское государство (Германия) вошло в первую десятку. Лидером в этом отношении является Турция.