В Европе успешно завершилась крупномасштабная операция KOLUMBI по борьбе с контрабандой оружия. В ее осуществлении под руководством Словении были задействованы сотни полицейских Хорватии, Испании, Италии и Словении.
Успешная операция по борьбе с контрабандой оружия
Успешная операция по борьбе с контрабандой оружия
Как показало двухлетнее расследование, словенская преступная группировка и ее сообщники из Хорватии переправляли с помощью своих курьеров оружие в Италию, Францию и Испанию. Представитель итальянской полиции Алессандро Карбони сообщил:
"Это была опасная группировка, состоящая из словенцев и боснийцев. Они занимались незаконной транспортировкой оружия из стран бывшей Югославии. Оружие попадало на черные рынки целого ряда европейских государств через территорию Италии."
В результате рейдов, прошедших 14 июня, изъято сорок единиц оружия, а также боеприпасы и детонаторы. Задержаны 34 человека, которых подозревают в причастности к преступной деятельности.
Для обмена информацией в реальном времени между странами участницами операции полицейская служба Европейского союза развернула в Словении свой мобильный офис.