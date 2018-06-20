Комиссия ООН: Дамаск к совершал военные преступления

Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии обвиняет проправительственные силы в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в период осады Восточной Гуты. Выводы, опубликованные в среду, сделаны на основании показаний ста сорока очевидцев, фото, видео, спутниковых снимков и медицинских записей.

Согласно докладу, преступные действия совершали все стороны сирийского конфликта - как группы вооруженной оппозиции, боевики террористических организаций, так и правительственные войска. Последние с февраля по апрель вели активное наступление на повстанческие анклавы в пригороде Дамаска, которое сопровождалось "систематическими и беспорядочными" авиаударами. В результате, "были уничтожены многочисленные дома, рынки и больницы", погибли сотни мужчин, женщин и детей, - говорится в докладе.

В нём подчеркивается ответственность властей за устроение продовольственной блокады гражданского населения, из-за чего от голода страдали более 265 000 жителей; причинение им "серьёзных физических и психический страданий".