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Торговая война: ЕС отвечает США

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Торговая война: ЕС отвечает США

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Европейский Союз принял ответные меры на торговые пошлины США на сталь и алюминий. Как сообщила Еврокомиссия, они будут введены в действие 22 июня и коснутся товаров на общую стоимость в два миллиарда восемьсот миллионов евро.

В "черный список" попала не только металлургическая продукция, но также сельскохозяйственные и другие товары. В частности, виски и джинсы.

В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно, но страны ЕС получили отсрочку. С 1 июня пошлины вступили в силу, что в Европе расценили как шаг к развертыванию полномасштабной трансатлантической торговой войны.

Агентства • AFP, RWS, TASS