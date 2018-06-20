Европейский Союз принял ответные меры на торговые пошлины США на сталь и алюминий. Как сообщила Еврокомиссия, они будут введены в действие 22 июня и коснутся товаров на общую стоимость в два миллиарда восемьсот миллионов евро.
Торговая война: ЕС отвечает США
Торговая война: ЕС отвечает США
В "черный список" попала не только металлургическая продукция, но также сельскохозяйственные и другие товары. В частности, виски и джинсы.
В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно, но страны ЕС получили отсрочку. С 1 июня пошлины вступили в силу, что в Европе расценили как шаг к развертыванию полномасштабной трансатлантической торговой войны.