Принцесса в Саранске

Принцесса обещала рассказать японцам о России: Хисако Такамада — почётная председательница японской Ассоциации футбола, и уже 20 лет не пропускает ни одного матча сборной на Чемпионатах мира. Её визит в Саранск продлился всего день; тем не менее это первая более чем за столетие поездка в Россию представителя императорского дома Японии.

«В этом году мы отмечаем год Японии в России и год России в Японии. Я надеюсь, что множество русских смогут познакомиться с японской культурой и узнать больше о Японии, а японцы получат возможность узнать больше о России. Я надеюсь, что эти дружеские отношения дальше будут только крепнуть», — заявила принцесса.

Хисако Такамада — вдова двоюродного брата нынешнего императора. В Саранске она впервые в жизни оказалась в православном храме, а также посетила музей изобразительных искусств. Там ей очень понравился выпущенный к Чемпионату мира плакат со Львом Яшиным.

В четверг сборная Японии будет играть в Казани, а в воскресенье в Екатеринбурге. Ожидается, что принцесса посетит и эти города.