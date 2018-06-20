Победа, пусть и с минимальным преимуществом. Уругвай обыграл Саудовскую Аравию со счетом 1:0.
Победа Уругвая обеспечила России выход в плей-офф ЧМ-2018
Победа Уругвая обеспечила России выход в плей-офф ЧМ-2018
Единственный мяч на 23-й минуте забил нападающий Луис Суарес. Вопреки ожиданиям, для сборной Уругвая, которая считается одним из фаворитов чемпионата мира среди стран Южной Америки, противостояние с саудитами далось непросто.
Сам Суарес на послематчевой конференции признал, что болельщики ожидали от команды большего.
Но благодаря победе Уругвая Россия смогла досрочно выйти в плей-офф ЧМ-2018. Последний раз российские футболисты выходили из группы на чемпионате мира в 1986 году. Тогда сборная СССР в 1/8 финала турнира уступила бельгийцам со счетом 3:4.