Новый дипломатический демарш США

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон прекращает свое членство в Совете по правам человека потому, что состоящие в нем государства сами злостные нарушители прав человека и потому, что решения решения этого органа ООН политизированы.

В настоящее время в Совет по правам человека ООН входит 47 государств, 13 стран представляют африканский континент, еще столько же - Азиатско-Тихоокеанский регион, 8 стран - из Латинской Америки и Карибского бассейна, на долю Западной Европы приходится 7 мест , а еще шесть членов - это государства Восточной Европы.

Наряду с другими, в Совет входят такие государства, как Китай, Куба и Венесуэла, в этом году членом совета стала Демократическая республика Конго. Эти страны с точки зрения правозащитных организаций держат пальму первенства в том, как часто в них нарушаются права человека, включая право на жизнь и на свободу убеждений.

"Само наличие такого Совета издевательство над правами человека, не говоря уже о том, насколько враждебно эти страны настроены к Израилю.С начала этого года, как и во все предыдущие годы, Совет по правам человека принял пять резолюций, осуждающих Израиль, это больше, чем их было принято в отношении КНДР или Сирии, вместе взятых", - заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Израиль приветствовал этот дипломатический демарш США, а Россия ответила, что Соединенные Штаты "хотели превратить СПЧ при ООН в послушный инструмент для продвижения своих интересов и наказания неугодных стран".