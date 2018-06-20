"Семьи разлучать не будем" - Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ, запрещающий насильно разлучать семьи нелегальных мигрантов. Этот шаг стал ответом на критику, в том числе со стороны республиканцев, которой хозяин Белого дома подвергся в последние недели за излишне жесткую миграционную политику.

"Мы не хотим разделять семьи, - заявил Трамп. - Но это не означает, что мы должны давать спуск, в противном случае страну захлестнет преступность. А этого мы тоже не хотим".

И все же, как отмечают наблюдатели, под давлением американской общественности Трамп был вынужден пойти на уступки, причем не без участия его жены Мелании, которая несколько раз лично говорила с ним о недопустимости разделения семей.

В апреле власти США объявили о начале политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к нелегалам, которые проникают в США вместе с детьми.

Однако если взрослых мигрантов можно просто выдворить из страны, то несовершеннолетних, по американским законам, необходимо передать в органы опеки. Только за один месяц - с апреля по май - таким образом с родителями были разлучены 2 тысячи детей.

Эта цифра всколыхнула американскую общественность. По стране прокатились массовые протесты. Противники жесткой миграционной политики потребовали от министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уйти в отставку.