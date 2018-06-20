Реформа иммиграционного законодательства США

Дональд Трамп поддержал во вторник законопроекты, регулирующие иммиграцию в США. Они были подготовлены однопартийцами президента.

Недовольство решением Трампа разделять семьи высказали и высокопоставленные республиканцы. Демократы намерены отстаивать права тех, кто пересек границу с США с детьми и кто был с ними разделен. "У вас ведь есть дети, господин президент?", - спрашивали они его в кулуарах.

Присутствовавший на обсуждении лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл заявил следующее: "Я сам поддерживаю, и все республиканцы, участники конференции, поддерживают план, который бы позволил семьям быть вместе, пока определяется их иммиграционный статус. У нас была очень бурная дискуссия за обедом о том, что нужно исправить, чтобы решить проблему, тем более что к этому призывает нас и президент. Но обсуждения должны быть двухпартийными".

Ситуация, в которой родители и дети разделяются на границе, уже была названа "гуманитарной и моральной катастрофой".

Иммигранты, пересекающие южные рубежи США, тем не менее, надеются на лучшее, и, как сообщается, их поток не иссякает.

Законопроекты, которые уже внесены в Палату представителей, будут обсуждаться в ближайшие дни.

Они отличаются друг от друга. Один из них "крайне консервативен", другой носит более умеренный характер, в нем предусмотрена защита от депортации детей нелегалов, которых называют "мечтателями".

Демократы и их сторонники выступают против обоих законопроектов, предложенных их политическими оппонентами.