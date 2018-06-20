В Поццалло высажены 500 мигрантов

519 мигрантов доставлены в сицилийский порт Поццалло кораблем береговой охраны Италии Diciotti. Беженцы были спасены в последние несколько дней в ходе семи операций, проведенных в Средиземном море. Мигрантов, которые остро нуждались в медицинской и психологической помощи, в приоритетном порядке передали итальянскому "Красному Кресту".

Марко Ротунно, УВКБ ООН: "К сожалению, мы снова видим бездыханные тела беженцев. Случаев гибели мигрантов в море становится в этом году все больше. Только по официальным данным, с начала года в море погибли 750 человек. Учитывая возрастающее число потерянных человеческих жизней, на первый план должны выйти спасение людей в море и их безотлагательная доставка в безопасные порты."

По некоторым данным, часть из прибывших в Поццалло мигрантов неделю назад были спасены кораблем ВМС США у ливийского побережья и затем переданы итальянской береговой охране.