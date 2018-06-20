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Россия

За Сенцова готов просить генсек Совета Европы

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За Сенцова готов просить генсек Совета Европы

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Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд готов подать прошение о помиловании осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова. «Я с удовольствием представлю его в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека», — заявил Ягланд во время визита в Москву. Он подчеркнул, что украинца, который держит голодовку, необходимо освободить по гуманитарным причинам.

Ситуацию вокруг Сенцова Ягланд обсуждал с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой на фоне международной кампании в защиту режиссёра. В Кремле подчёркивали, что считают Сенцова российским гражданином, осуждённым за терроризм, а возможность его помилования может быть рассмотрена, только если он сам подаст прошение президенту Владимиру Путину.

Видеомонтаж • Андрей Позняков