Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд готов подать прошение о помиловании осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова. «Я с удовольствием представлю его в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека», — заявил Ягланд во время визита в Москву. Он подчеркнул, что украинца, который держит голодовку, необходимо освободить по гуманитарным причинам.
За Сенцова готов просить генсек Совета Европы
За Сенцова готов просить генсек Совета Европы
Ситуацию вокруг Сенцова Ягланд обсуждал с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой на фоне международной кампании в защиту режиссёра. В Кремле подчёркивали, что считают Сенцова российским гражданином, осуждённым за терроризм, а возможность его помилования может быть рассмотрена, только если он сам подаст прошение президенту Владимиру Путину.