Израиль и Хамас обменялись ударами

Из сектора Газа в сторону Израиля тем временем были выпущены десятки ракет, почти все они, по официальным данным, сбиты. Три ракеты упали в районе населённых пунктов, однако информации о пострадавших нет.

Это уже второй крупный обмен ударами между Израилем и Хамасом за месяц. В конце мая с палестинской стороны были выпущены до сотни ракет, а Армия обороны Израиля уничтожила сорок предполагаемых объектов Хамаса. Ситуация обострилась на фоне протестов у границы сектора Газа и участившихся случаев запуска горящих воздушных змеев, которые спровоцировали серию крупных пожаров в Израиле.