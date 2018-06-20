Операция "Гроза": как Интерпол спасал диких животных

Белые медведи, змеи, ягуары, леопарды, львы, крокодилы, попугаи – и это лишь часть "добычи" сотрудников Интерпола, устроивших облаву на торговцев дикими животными. В результате спецоперации под названием "Гроза", которая проводилась на протяжении всего прошлого месяца в 90 странах, были арестованы 1400 человек, а из плена освобождены несколько десятков тысяч зверей. Помимо этого, правоохранители обнаружили почти полторы тонны слоновьих бивней и 43 тонны мяса диких зверей (в том числе медведей, слонов крокодилов, китов и зебр). Стоимость этой "добычи" оценивается в миллионы долларов.

Кто задержан?

Израильские полицейские арестовали мужчину после того, как он опубликовал в соцсетях фотографии с охоты. Позже в его доме были обнаружены трупы лисы, шакала и мангуста. Впоследствии выяснилось, что подозреваемый также занимался нелегальной перевозкой людей и незаконным наймом. Задержанного ожидает депортация в Таиланд.

Канадские правоохранители

В Лос-Анджелесе были арестованы двое бортпроводников, которые пытались провезти черепах в личном багаже. Оба задержанных были обвинены в контрабанде редких видов животных, чьи назания перечислены в конвенции СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

Большим "уловом" могут "похвастаться" канадские правоохранители. Они перехватили прибывший из Азии контейнер с 18 тоннами угря. А вьетнамские морские власти обнаружили на борту корабля, следовавшего из ДРК, восемь тонн чешуи панголинов.

Эквадорская полиция

Эквадорская полиция

По словам сотрудника СИТЕС Бена Янса ван Ренсбурга, секрет успеха этой операции – в сплоченности разных стран. "Ни одно государтво, ни один регион, ни одно природоохранное агентство не сможет в одиночку бороться с незаконной торговлей дикими животными. Операция "Гроза" показала, чего мы можем достичь, если будем работать вместе". А генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток обратил внимание на то, что торговцы дикими животными часто замешаны, помимо всего прочего, в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, в коррупционных махинациях и в преступлениях с применением насилия.