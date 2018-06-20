Власти Индонезии уточнили число людей, находившихся на затонувшем в озере Тоба пароме. Оказалось, что их было около 180 - гораздо больше, чем полагали ранее, это превышает пропускную способность судна в три раза. Спасти удалось лишь 18 человек, найдены также тела двоих погибших, Остальные пассажиры и члены экипажа числятся пропавшими без вести.
Трагедия на озере Тоба
Трагедия на озере Тоба
Трагедия произошла в понедельник вечером. По предварительной версии, причиной стала плохая погода - видимость на озере не превышала 30 метров. Сильные дожди и двухметровые волны затрудняли работу спасателей. Они предполагают, что большинство тел находятся внтури затонувшего судна, доступ туда затруднён и поисковые работы продолжаются.
Озеро Тоба на севере острова Суматра - крупнейший в мире водоём вулканического происхождения. Оно находится в жерле потухшего вулкана и очень популярно среди туристов.