Трагедия на озере Тоба

Власти Индонезии уточнили число людей, находившихся на затонувшем в озере Тоба пароме. Оказалось, что их было около 180 - гораздо больше, чем полагали ранее, это превышает пропускную способность судна в три раза. Спасти удалось лишь 18 человек, найдены также тела двоих погибших, Остальные пассажиры и члены экипажа числятся пропавшими без вести.